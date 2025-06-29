«Кинжалы» нанесли удары по объектам ВПК и Украины

Ночью российские военные атаковали объекты украинского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом „Кинжал“», — отметили в оборонном ведомстве.
Также российские военные использовали беспилотники для поражения объектов ВПК и нефтеперерабатывающих предприятий Украины.
Ранее российские военные нанесли удар по цехам ВСУ по производству беспилотных летательных аппаратов с применением ударных дронов «Герань-2» в районе Запорожья. ВС России также ударили по пункту временной дислокации и опорному пункту 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Софиевки.
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