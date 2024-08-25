Экс-премьер Степашин: переговоры с Зеленским также невозможны, как с Гитлером

Переговоры с Украиной исключены. Такое заявление сделал бывший премьер-министр России Сергей Степашин в интервью ТАСС . По его мнению, вести диалог с Владимиром Зеленским — то же самое, что с Гитлером.

«Вопрос только один сегодня. Это нанесение поражения нацистскому террористическому режиму. Другого пути нет. Я с [зампредом Совбеза] Дмитрием Медведевым согласен, что мирные переговоры вести ни с кем нельзя», — сказал политик.

По мнению Степашина, единственное, что может устроить Россию — капитуляция киевского режима. Особенно после ситуации в Курской области.

Депутат Леонид Слуцкий также считает, что после вторжения украинской армии в села и города под Курском проведение мирных переговоров с Украиной стало невозможным. В МИД России уверены, что нападение украинских боевиков на российскую территорию стало возможным при полной поддержке Запада, санкционировавших эти действия. Уже появились доказательства, что операцию в Курской области готовили с участием спецслужб США, Великобритании и Польши.