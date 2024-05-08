Кадыров рассказал о страхе пленных украинцев вернуться домой | 360°

08 мая 2024, 19:18
Кадыров рассказал о страхе пленных украинцев вернуться домой
Кадыров: взятые в плен офицеры ВСУ не хотят возвращаться на Украину
Пленные солдаты Вооруженных сил Украины не хотят возвращаться домой из-за страха вновь оказаться на фронте. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров заявил на выставке трофейной военной техники в Грозном.
«Пленные офицеры ВСУ не хотят возвращаться. Просят, чтобы мы не передавали их Украине, потому что их обратно отправят на фронт. С нами они считают, что в безопасности», — сказал он.
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В среду, 8 мая, глава Чечни посмотрел выставку, на которой представили образцы иностранной техники, захваченной чеченскими бойцами в ходе спецоперации. Экспозицию посвятили Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Военнопленный Александр Гуприн рассказывал, что мобилизованные украинцы во время обучения на базах подготовки живут в сточных трубах. Также над ним жестокого издеваются. Другой пленный Сергей Гуд посоветовал своим соотечественникам не идти на службу.
Рамзан Кадыров
Военные
ВСУ
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