Кадыров показал допрос боевика «Азова»

В ночь на воскресенье Алаудинов отмечал, что в приграничных районах Курской области удалось взять план группы боевиков ВСУ, среди них оказался «азовец»*.

«Еще один укрофашист-„азовец“* попался живым в руки наших бойцов в Курской области. Сдался вынужденно, а не собственному желанию, в ходе боя против наших ребят. Но уже на допросе пытался выкручиваться, зная наше отношение к „азовцам“*», — сказал Алаудинов.

Кадыров также привел заявление командира спецназа «Ахмат» о том, что на Курском направлении ситуация складывается в пользу ВС России, а пленных с каждым днем берут все больше и больше».

Ранее глава Чечни сообщил, что российские войска захватили технику НАТО в Курской области.

*Признан террористической организацией, запрещен в РФ.