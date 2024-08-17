Кадыров показал допрос боевика «Азова»

Глава Чечни Кадыров показал допрос взятого в плен боевика «Азова»

Фото: РИА «Новости»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал кадры допроса взятого в плен боевика «Азова»*. Беседу вел командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

В ночь на воскресенье Алаудинов отмечал, что в приграничных районах Курской области удалось взять план группы боевиков ВСУ, среди них оказался «азовец»*.

«Еще один укрофашист-„азовец“* попался живым в руки наших бойцов в Курской области. Сдался вынужденно, а не собственному желанию, в ходе боя против наших ребят. Но уже на допросе пытался выкручиваться, зная наше отношение к „азовцам“*», — сказал Алаудинов.

Кадыров также привел заявление командира спецназа «Ахмат» о том, что на Курском направлении ситуация складывается в пользу ВС России, а пленных с каждым днем берут все больше и больше».

Ранее глава Чечни сообщил, что российские войска захватили технику НАТО в Курской области.

*Признан террористической организацией, запрещен в РФ.

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