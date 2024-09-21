После атаки украинских беспилотников в Тихорецке ощущается запах гари. Сотрудники Роспотребнадзора проверят качество воздуха, рассказали ТАСС представители управления ведомства по Краснодарскому краю.
Замеры произвели вечером 21 сентября.
«В настоящее время отбор проб воздуха в зоне жилой застройки города Тихорецка проводится», — отметили в Роспотребнадзоре.
ВСУ атаковали Тихорецкий район утром. Глава муниципалитета Анатолий Перепелин призвал местных жителей сохранять спокойствие и не выходить на улицу. Силы ПВО уничтожили два украинских дрона — на месте падения начался пожар. Губернатор Краснодарского края сообщил об эвакуации более тысячи жителей района. Позже там ввели локальный режим ЧС.
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Качество воздуха в Тихорецке проверят после атаки украинских дронов
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