Юридически ничтожно. Россия раскритиковала решение ЕСПЧ по Крыму

Обвинение Европейского суда по правам человека России в нарушении статей конвенции в иске Украины по Крыму не имеет юридической силы. Об этом РИА «Новости» заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

«Решения, принятые ЕСПЧ после выхода РФ [из Совета Европы в 2022 году], для нас являются ничтожными», — подчеркнул дипломат.

Россия их не признает и не будет исполнять. По этому поводу приняли федеральный закон. Также он сказал, что для понимания абсурдности решений ЕСПЧ достаточно посетить Крым.

В сентябре 2022 года Россия вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека, куда входила с 1998 года. В июне того же года президент Владимир Путин подписал указ о неисполнении постановлений ЕСПЧ на территории России.