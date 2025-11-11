Юбилейный «Большой этнографический диктант» прошел в Балашихе

Герой России, директор Центра патриотического воспитания молодежи «Герои Балашихи» и руководитель Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев стал участником 10-й Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант». Данная акция направлена на оценку уровня знаний граждан о многообразии народов России и этнографических особенностях страны.

Главная цель мероприятия — привлечь внимание общества к необходимости создания эффективных механизмов для сохранения межнационального согласия в многонациональном государстве. Участие в «Большом этнографическом диктанте» способствует расширению кругозора, воспитанию уважения к культуре и традициям разных народов России, а также укреплению единства и толерантности в обществе.

Акция проходила по всей стране с 1 по 8 ноября. Итоги диктанта будут подведены 12 декабря — в День Конституции Российской Федерации, что подчеркивает ее важность для формирования гражданского самосознания и патриотизма.