«Нехватка снарядов у противника чувствуется. Да и техники становится меньше. <…> Но они компенсирует это обилием дронов», — сказал артиллерист с позывным Сэм.

По его словам, любая западная техника, от стрелкового оружия до артиллерии, слишком капризная по сравнению с отечественной. Слова Сэма подтвердил боец с позывным Квант. Он заявил, что свойства современных вооружений имели преимущество лишь на бумаге. В реальности же указанные технические характеристики не делали их более эффективными.

Из-за неприспособленности немецких танков к украинскому климату некоторые бойцы ВСУ гибли, пытаясь эвакуировать поломанные Leopard 2 на ремонт. Советник главы ДНР Ян Гагин назвал эти бронемашины слишком громоздкими и неповоротливыми.