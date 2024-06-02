Исключительно по людям. ВСУ ударили натовским оружием по рынку в ДНР

СК: ВСУ ударили по поселку Еленовка в ДНР из РСЗО

ВСУ ударили по поселку городского типа Еленовка в Донецкой Народной Республике. Видео с места событий опубликовала газета «Известия» со ссылкой на Следственный комитет.

Как отметили в СК, жилой дом, расположенный около местного рынка, пострадал в ходе атаки.

«Противник вел огонь исключительно по жилому массиву района, где отсутствуют вооружение и военная техника», — заявили в ведомстве.

Также во время осмотра места ЧП нашли фрагменты, вероятно, принадлежащие реактивной системе залпового огня образца НАТО. На видео с места событий видны погнутые металлические балки, бетонные блоки и стены, поврежденные от осколков снарядов. Еще обрушился шифер с крыши дома.

Ранее стало известно, что ВСУ начали бить по российским регионам западным оружием. Над Белгородской областью российские ПВО сбили более десятка снарядов РСЗО M142 HIMARS, запущенных Украиной.