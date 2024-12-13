Инженеры смогут получить финансирование на разработку техники для бойцов СВО

Разработчики и малые конструкторские бюро могут присоединиться к проекту «Кулибин клуб» для помощи бойцам СВО. Создание полезной в зоне спецоперации техники обеспечивают финансированием до 100 миллионов рублей. Изобретения проходят апробацию, а затем поставляются на передовую.

Клуб создал «Народный фронт» для объединения усилий талантливых разработчиков и инженеров. Организация занимается тестированием и поддержкой серийного производства востребованных в зоне спецоперации изделий. Испытания техники проводят на полигонах, где проверяют работу беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы, роботехнических комплексов и другого оборудования. Всего апробацию уже прошли свыше 300 изобретений, из которых более 80 регулярно поставляют на передовую.

Фонд перспективных исследований готов поддержать работы по созданию и испытанию БПЛА, алгоритмов управления беспилотниками, аппаратных программных решений и многого другого. Финансирование в размере до 100 миллионов рублей могут получить крупные предприятия, индивидуальные предприниматели, творческие коллективы и ученые. Подать заявку на участие можно по электронной почте or@fpi.gov.ru

«Народный фронт» активно помогает бойцам СВО. Так, силами фонда «Все для Победы» было собрано свыше 19 миллиардов рублей.