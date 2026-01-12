Инженер взвода БПЛА Шрам рассказал о создании метода противодействия датчикам на эффекте Доплера

Эффективность работы операторов беспилотников в Харьковской области тесно связана с деятельностью инженеров, обеспечивающих бесперебойную поставку готовых к эксплуатации дронов. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Запчасти, боеприпасы и системы радиоэлектронной борьбы являются ключевыми элементами технического обеспечения, необходимого для успешного выполнения боевых задач.

«Противник использовал очень много на нашем направлении так называемых датчиков движения на эффекте Доплера. Мы создали метод противодействия этому, который способен утилизировать их на безопасном расстоянии», — рассказал инженер-техник взвода БПЛА с позывным Шрам.

По мере развития технологий беспилотных летательных аппаратов возрастает важность систем радиоэлектронной борьбы. Обе стороны активно развивают эти технологии, создавая техническую конкуренцию.