Интеллектуальная игра для молодежи прошла в Воскресенске

Открытый чемпионат по игре «Ворошиловский стрелок» провели в молодежном центре «Олимпиец». За победу боролись семь команд из образовательных учреждений городского округа и Воскресенского колледжа.

На мероприятии присутствовали представители местного отделения Ассоциации ветеранов СВО и депутаты, которые поддерживали команды. Это придало игре особую значимость и атмосферу.

По итогам чемпионата победу праздновала команда Воскресной школы города Белоозерский, второе место заняли учащиеся лицея № 23, замкнула призовую тройку завоевала команда СП № 1 Воскресенского колледжа. Участники получили заслуженные кубки и медали, а также заряд положительных эмоций.

Интеллектуальное шоу прошло в в рамках цикла патриотических мероприятий «Успех V единстве поколений» проекта партии «Единая Россия» «Выбирай свое».