Интеллектуальная игра для молодежи прошла в Воскресенске

Открытый чемпионат по игре «Ворошиловский стрелок» провели в молодежном центре «Олимпиец». За победу боролись семь команд из образовательных учреждений городского округа и Воскресенского колледжа.
На мероприятии присутствовали представители местного отделения Ассоциации ветеранов СВО и депутаты, которые поддерживали команды. Это придало игре особую значимость и атмосферу.
По итогам чемпионата победу праздновала команда Воскресной школы города Белоозерский, второе место заняли учащиеся лицея № 23, замкнула призовую тройку завоевала команда СП № 1 Воскресенского колледжа. Участники получили заслуженные кубки и медали, а также заряд положительных эмоций.
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