В Крыму продолжат вести учет ущерба, причиненного республике со стороны Украины. Об этом РИА «Новости» заявил глава Государственного совета региона Владимир Константинов.

От водной и энергетической блокад остров понес ущерб в 14 триллионов рублей, отметил он.

«Несмотря на то, что состав парламента обновился, мы сохранили рабочую группу по определению ущерба, нанесенного нам Украиной», — подчеркнул Константинов.

По его словам, специалисты начали подсчитывать ущерб от террористических атак, а также от продуктовой, транспортной и банковской блокад. Он заключил, что эти данные предъявят, когда Россия начнет вести с Западом переговоры по Украине.

«Это станет одной из основ переговорного процесса», — добавил собеседник агентства.

Ранее газета Thе Telegraph сообщила, что украинская армия потратила все запасы ракет Storm Shadow на удары по Крыму. По информации издания, в арсеналах ВСУ есть дальнобойные снаряды ATACMS, но Белый дом не разрешил использовать их для атак вглубь России.