Спецоперация 06 мая 2024, 18:32 Именитую троицу ВСУ уничтожили в зоне спецоперации Военкор Татаринов: ВС РФ уничтожили трио ВСУ с позывными Броня, Гуцулка и Малюк РИА «Новости»

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Российские военнослужащие уничтожили в зоне спецоперации трех известных бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом военный корреспондент Руслан Татаринов сообщил в своем Telegram-канале.

По его данным, в ходе боевых действий в районе Работина ликвидировали Александра Луковца с позывным Броня, Оксану Демчук с позывным Гуцулка и Андрея Сидора с позывным Малыш. Все трое были уроженцами города Стрый Львовской области.

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Ранее стало известно о ликвидации в Новопокровке в ДНР грузинского наемника Сосо Гугуташвили, сражавшегося на стороне ВСУ. Он стал 154-м представителем Грузии, уничтоженным в ходе спецоперации на Украине.

Российский снайпер ликвидировал бойца Вооруженных сил Украины, который выходил на поле боя в каске времен Великой Отечественной войны с эмблемой СС.