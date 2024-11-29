Бойцы вооруженных сил России уничтожили украинский беспилотник Grey Widow. Кадры ликвидации аппарата опубликовала пресс-служба Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что беспилотник Grey Widow сбил оператор российский оператор FPV-дрона. Своим аппаратом он протаранил украинский БПЛА.
Grey Widow — ударный беспилотник самолетного типа. Ранее об уничтожении дронов такого типа не сообщалось.
Сегодня утром, 29 ноября, стало известно об уничтожении 47 беспилотников ВСУ за ночь над территорией России.
Иду на таран. Минобороны впервые отрапортовало об уничтожении украинского БПЛА Grey Widow
Добровольцев Подмосковья наградили по итогам конкурса «Волонтер года — 2024»
Оскорблял поляков. Польша вышлет украинского «гнома из TikTok»
Жуткая смерть младенца в Челябинске. Из тела мальчика изъяли все органы
Зеленский захотел остановить «горячую фазу» боевых действий с помощью «зонтика НАТО»
«Последний шанс осуществить мечту». Пассажиры SH Diana обратились к руководству компании
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте