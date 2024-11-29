Иду на таран. Минобороны впервые отрапортовало об уничтожении украинского БПЛА Grey Widow

БПЛА ВСУ Grey Widow сбили в Запорожской области

Бойцы вооруженных сил России уничтожили украинский беспилотник Grey Widow. Кадры ликвидации аппарата опубликовала пресс-служба Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что беспилотник Grey Widow сбил оператор российский оператор FPV-дрона. Своим аппаратом он протаранил украинский БПЛА.

Grey Widow — ударный беспилотник самолетного типа. Ранее об уничтожении дронов такого типа не сообщалось.

Сегодня утром, 29 ноября, стало известно об уничтожении 47 беспилотников ВСУ за ночь над территорией России.

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