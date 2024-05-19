Храм загорелся в Белгородской области после атаки украинского дрона | 360°

Спецоперация 19 мая 2024, 05:30 Храм загорелся в Белгородской области после атаки украинского дрона Гладков: в селе Малое Городище загорелась кровля храма после падения дрона ВСУ РИА «Новости»

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Кровля храма воспламенилась в селе Малое Городище в Белгородской области из-за падения дрона-камикадзе украинской армии. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Малое Городище Новооскольского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. <…> В результате его падения с последующей детонацией произошло возгорание кровли храма Сергия Радонежского», — сказал он.

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По словам Гладкова, никто не пострадал во время происшествия. Спасатели усразу приступили к тушению огня.

Ранее стало известно, что ВСУ попытались атаковать Краснодарский край с помощью дронов. Российские силы ПВО подавили не менее 10 беспилотников. Один из БПЛА упал на территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.