Поток американских наемников на Украину снижается, но не иссякает полностью из-за тех, кто едет туда по идейным соображениям. Об этом заявил РИА «Новости» посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Есть поток людей, в основном националистическо-радикального происхождения по своим убеждениям, которые стремятся получить военный опыт и пройти, как на Украине говорят, „вышкил“», — рассказал он.

Ранее газета The New York Times сообщила, что с начала спецоперации в зоне боевых действий погибли не менее 92 американских наемников. По ее информации, граждане США все чаще приезжают туда, чтобы скрыться от уголовного преследования или найти работу, и не хотят возвращаться.