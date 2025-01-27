Хинштейн объявил о запуске проекта для ветеранов СВО «Курск. Герои»
Участники спецоперации после возвращения к обычной жизни смогут присоединиться к региональному проекту «Курск. Герои» для переобучения и последующей работы на ответственных должностях. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн на заседании областного правительства.
Он подчеркнул, что региональный проект станет аналогом президентской программы «Время героев», предназначенной для переподготовки участников СВО под руководством опытных наставников.
«Успешно показавшим себя участникам предложили работу в различных органах власти, промышленном секторе и других ответственных должностях», — рассказал Хинштейн о федеральном проекте.
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области добавил, что условия и порядок проведения регионального проекта для участников спецоперации объявят позднее.
В этом году программу для участников специальной военной операции «Время героев» запустят в Московской области.
Как пояснил губернатор региона Андрей Воробьев, ее реализуют по четырем направлениям: гражданский активист, управленец, профильный специалист и предприниматель.
Губернатор Подмосковья призвал депутатов, представителей крупного бизнеса, а также бюджетные организации принять участие в этом проекте.