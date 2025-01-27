Хинштейн объявил о запуске проекта для ветеранов СВО «Курск. Герои»

Участники спецоперации после возвращения к обычной жизни смогут присоединиться к региональному проекту «Курск. Герои» для переобучения и последующей работы на ответственных должностях. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн на заседании областного правительства .

Он подчеркнул, что региональный проект станет аналогом президентской программы «Время героев», предназначенной для переподготовки участников СВО под руководством опытных наставников.

«Успешно показавшим себя участникам предложили работу в различных органах власти, промышленном секторе и других ответственных должностях», — рассказал Хинштейн о федеральном проекте.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области добавил, что условия и порядок проведения регионального проекта для участников спецоперации объявят позднее.

В этом году программу для участников специальной военной операции «Время героев» запустят в Московской области.

Как пояснил губернатор региона Андрей Воробьев, ее реализуют по четырем направлениям: гражданский активист, управленец, профильный специалист и предприниматель.

Губернатор Подмосковья призвал депутатов, представителей крупного бизнеса, а также бюджетные организации принять участие в этом проекте.