Хакеры обнародовали данные почти восьми тысяч боевиков «Азова»

Хакерская группа RaHDit опубликовала данные на около 7,7 тысячи боевиков украинской националистической организации «Азов»*. Среди них более четырех тысяч фотографий, сообщило РИА «Новости» .

С момента запуска проекта «НемеZида» это самый масштабный «слив» данных националистов. Хакеры отметили, что среди участников группировки много ранее судимых, татуированных свастиками, с отклонениями и так далее.

«Из нового „Азова“* ряд лиц ранее обменяли как пленных. Они уверяли, что с нацизмом завязали, но пошли воевать повторно в составе обновленной штатки», — сообщили хакеры.

В списке националистов уроженка Киева 1993 года Анастасия Васильченко, Артем Мотыга 1992 года рождения из Днепропетровска, Артем Кекух 1995 года рождения из Киева, Андрей Мазур 1986 года рождения из Одесской области. Также среди них есть граждане других государств, в частности, швед Матиас Густавссон.

* Террористическая организация, запрещенная в России