Гуманитарный груз отправили из Мытищ в зону СВО

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая вместе с председателем Совета депутатов городского округа Мытищи Андреем Гореликовым, руководителем фонда «От сердца к сердцу» Юрием Гончаруком и исполнительным секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Анжеликой Бутенко передали очередную партию гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Бойцам передали все необходимые вещи на фронте, которые каждую неделю в гуманитарных пунктах приема собирают в Мытищах.

Юлия Купецкая отметила, что наш земляк служит в зоне специальной военной операции с 2022 года. Сейчас он находится в отпуске и пришел на встречу со своим отцом.

Новый автомобиль «УАЗ-Патриот» отправился на фронт в этот раз. Автомобиль известен своей надежностью и высокой проходимостью, что сделает его незаменимым для наших бойцов в сложных условиях. Кроме автомобиля, отправили важные системы радиоэлектронной борьбы, тепловизорные одеяла, шанцевые инструменты, радиостанция, генератор, газовые баллоны, набор инструментов и продукты питания.

Помимо материальной поддержки, особое внимание уделили моральной поддержке. Сборник стихов, написанный Евгением Куликовым, специально для бойцов, участвующих в специальной военной операции.