Гуманитарный груз доставят из Химок бойцам СВО в Донбасс

Гуманитарную помощь в ближайшее время отправят в Донбасс для российских военных.

«Я ежемесячно передаю гуманитарные грузы нашим бойцам. Помогаю в той мере, в какой могу, и считаю, что это долг каждого — быть рядом со своей страной и народом в трудное время. Сегодня настоящий патриотизм проявляется не в громких словах, а в конкретных делах: в честной работе, в поддержке, в добром слове. Наши ребята на передовой чувствуют эту поддержку — и это невероятно важно», — подчеркнул Валентин Герасимов.

Помочь в благом деле может любой житель Химок. Пункт приема гуманитарной помощи расположен по адресу: улица 9 Мая, дом № 18Б.

«Сегодня каждый может внести свой вклад в помощь военнослужащим не только посылками, но и своим трудом. Например, в Центральной детской школе искусств уже второй год мастерицы и волонтеры плетут маскировочные сети. Это реальный вклад в дело победы. Мы приглашаем всех, у кого есть желание и немного свободного времени», — отметила депутат Инна Монастырская.

Сбор гуманитарной помощи в Химках проходит ежедневно. Уточнить подробности можно в Центре поддержки участников спецоперации и их семей по номеру телефона: +7 (495) 793-09-88. Горячая линия организации работает с 09:00 до 19:00 по будням и с 12:00 до 16:00 по выходным.