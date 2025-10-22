Гуманитарную помощь передали из Балашихи в зону СВО

Из центра специального назначения «Витязь» отправили партию гуманитарной помощи, собранную жителями Балашихи для участников СВО. В мероприятии приняла участие муниципальный депутат Светлана Тананова.

В состав груза вошли маскировочные сети, противодроновые шторки, окопные свечи, медицинские препараты, плащи-пончо и другие необходимые на передовой вещи.

«От всей души благодарю активных жителей, волонтерские организации „Добрые сердца Балашихи“, „По ZOVу сердца“ и коллектив АО „Капитал-ПРОК“ за их неоценимый вклад и энергию. Помощь нашим защитникам, которую Балашиха оказывает с начала спецоперации, обязательно продолжится», — отметила Светлана Тананова.

Системная работа по сбору и отправке гуманитарных грузов ведется при поддержке неравнодушных жителей, предприятий и волонтеров. Регулярно из Балашихи направляются посылки с необходимым для российских военнослужащих в зоне СВО.