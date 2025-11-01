Гуманитарную помощь для бойцов СВО собрали в Люберцах в День волонтера

В Наташинском парке в Люберцах прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню добровольца Московской области. Жители и гости округа смогли присоединиться к сбору гуманитарной помощи для нужд специальной военной операции и написать письма бойцам.

Мероприятие организовали представители штаба Комитета семей воинов Отечества городского округа Люберцы, Центра поддержки участников СВО и их семей и Школы абсолютно неравнодушных семей.

Руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества городского округа Люберцы Наталья Лежнева поблагодарила руководителя муниципалитета Владимира Волкова за помощь в проведении события, а также за постоянную поддержку участников спецоперации и их семей.

Председатель Совета депутатов округа Петр Ульянов поздравил с праздником всех собравшихся. А депутат Совета Дмитрий Кудинов вручил добровольцам благодарственные письма от секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Владимира Волкова.

В Наташинском парке установили палатку по сбору гуманитарной помощи для нужд специальной военной операции. Помимо этого, все желающие могли написать письма бойцам. Для самых маленьких подготовили мастер-классы. Также ребятам раздали воздушные шары.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.