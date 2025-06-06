Губернатор Подмосковья вручил паспорт сыну участника СВО из Балашихи
Юный житель Балашихи, сын бойца специальной военной операции Арсений увлекается плаванием, имеет второй юношеский разряд. Свой первый документ подросток получил из рук губернатора Московской области Андрея Воробьева в Доме Правительства региона.
Поддержать его приехали родители. Оба служат в Росгвардии, ветераны боевых действий. Глава семьи — участник специальной военной операции.
«Получение паспортов — очень значимое событие. Особенно ценно, что церемония проходит в преддверии одного из главных праздников нашей страны — Дня России. Для нас, родителей, это мероприятие является подтверждением того, что мы делаем все правильно. Ведь дети — зеркало семьи и от того, как мы их воспитаем, зависит будущее нашей страны», — сказала мама Арсения Екатерина.
В Доме Правительства Московской области собрались дети участников спецоперации, победители и призеры различных конкурсов и олимпиад, волонтеры, будущие защитники Родины, профессиональные спортсмены, художники и танцоры. Всего паспорта получили 35 человек.