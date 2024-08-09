Губернатор Липецкой области призвал не верить фейкам с призывами покинуть город

Призывы покинуть Липецк рассылает противник, чтобы посеять панику и создать опасную обстановку. Такое заявление сделал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в ответ на распространение в соцсетях фейковых сообщений.

«Прошу жителей не поддаваться панике и соблюдать правила поведения при красном уровне угрозы. Оставайтесь в безопасном месте», — написал глава региона.

Он также призвал не публиковать фото и видео о последствиях атак беспилотников.

В результате падения украинского беспилотника повреждения получил объект энергетической инфраструктуры, в городе наблюдаются проблемы с электроснабжением, отметил губернатор. Также произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений.