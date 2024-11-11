«Готовы убивать». ГУР Украины уличили в непрекращающихся попытках угона техники ВС России

Украинская военная разведка не оставляет попыток угнать авиацию ВС России на подконтрольную ВСУ территорию. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В ФСБ отметили, что украинские спецслужбы при поддержке иностранных кураторов готовы убивать российских военных.

Российские контрразведчики пресекли попытку ГУР Украины завербовать летчика для угона вертолета. В ходе оперативной игры они узнали позиции украинских систем ПВО и места дислокации подразделений ВСУ.

Представители украинской разведки связались с российским летчиком через мессенджер Telegram. Они планировали, что тот отравит членов своего экипажа и угонит вертолет. Взамен украинская сторона предложила летчику переправить его на Украину через Турцию и Молдавию.