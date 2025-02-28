Глава Зарайска наградил волонтеров за поддержку бойцов СВО

Фото: 360.ru

Руководитель муниципалитета Виктор Петрущенко встретился с добровольцами. Он поблагодарил этих неравнодушных людей за помощь участникам специальной военной операции.

Эти школьники, водители, педагоги и предприниматели после учебы или работы не спешат домой, а идут плести маскировочные сети, лить окопные свечи и разбирать гуманитарную помощь. Три года назад началась специальная военная операция. С первых дней бойцов поддерживали и продолжают это делать россияне в тылу. Вокруг общей цели — Победы — сплотилась вся страна.

«Я хочу вам всем сказать огромное спасибо. Все, что мы с вами делаем, поверьте, это мы с вами делаем правильно, и это нужно делать, и сколько понадобится, столько и будем делать», — сказал на встрече с волонтерами Виктор Петрущенко.

Глава округа вручил добровольцам почетные грамоты, а ученикам лицея — волонтерские книжки. Теперь все их благие дела будут задокументированы.

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