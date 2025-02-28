Глава Зарайска наградил волонтеров за поддержку бойцов СВО

Эти школьники, водители, педагоги и предприниматели после учебы или работы не спешат домой, а идут плести маскировочные сети, лить окопные свечи и разбирать гуманитарную помощь. Три года назад началась специальная военная операция. С первых дней бойцов поддерживали и продолжают это делать россияне в тылу. Вокруг общей цели — Победы — сплотилась вся страна.

«Я хочу вам всем сказать огромное спасибо. Все, что мы с вами делаем, поверьте, это мы с вами делаем правильно, и это нужно делать, и сколько понадобится, столько и будем делать», — сказал на встрече с волонтерами Виктор Петрущенко.