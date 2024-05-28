Глава СПЧ в пух и прах разнес «Алису» и «Марусю» за отказ ответить, чей Донбасс

Фадеева возмутил отказ «Алисы» и «Маруси» ответить на вопрос о Донбассе

Фото: Pxhere

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев раскритиковал голосовых помощников «Алису» и «Марусю» за то, что они не отвечают на политические вопросы. Об этом сообщил «Коммерсант».

Колонки уходят от ответов на вопросы «чей Донбасс?» и «что случилось в Буче?». По мнению Фадеева, это не вопрос цензуры — население должно получать правду из интернета.

«В чате GPT есть ответы. Я думал, что это будут жесткие пропагандистские ответы, но нет — мнение с одной стороны, с другой стороны, есть дискуссия. <…> А наши новые инструменты почему стесняются давать ответы?» — возмутился Фадеев.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко прокомментировал реакцию Фадеева. Эксперт подчеркнул, что создатели голосовых помощников могут настроить их по политкорректности. У каждого разработчика сети есть свои критерии.

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