Глава Совета депутатов Химок навестил раненых бойцов СВО в госпитале Бурденко

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский посетил филиал госпиталя имени Бурденко № 8 в Химках. Он пообщался с участниками специальной военной операции, которые находятся на лечении.

В медицинском учреждении военнослужащим оказывают помощь при лечении и реабилитации по 23 направлениям: нейрохирургия, терапия, травматология-ортопедия, неврология и другим.

«Мужество, честь и отвага — вот слова, характеризующие наших военнослужащих. Мы искренне благодарны нашим ребятам за их героизм, проявленный при выполнении воинского долга», — сказал Сергей Малиновский.

Помимо этого, в медучреждении организовано современное диагностическое подразделение. Здесь пациенты могут пройти функциональную диагностику, которая включает эндоскопию, лабораторные и ультразвуковое исследования, магнитно-резонансную томографию, а также рентген.