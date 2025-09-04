Глава Серпухова провел встречу с семьями участников СВО

Встреча в формате выездной администрации вновь прошла в Серпухове. В этот раз в ней приняли участие родственники военнослужащих округа.

Мероприятие состоялось во Дворце торжеств «Центральный». Участниками стали глава городского округа Серпухов Алексей Шимко, депутат Мособлдумы Татьяна Карзубова, председатель окружного Совета депутатов Михаил Шульга.

Также на вопросы жителей отвечали руководитель Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей Лидия Халачева, руководитель окружного управления социального развития Ирина Ермакова, представители местного отделения «Ассоциации ветеранов СВО» и Госфонда «Защитники Отечества».

Большинство обращений касались имущественных и социальных вопросов. Один из них, связанный с обустройством парковок для инвалидов во дворах домов, детально проработают специалисты «Комбината благоустройства».

Кроме того, жена погибшего в 2022 году участника СВО Ольга Шишкина предложила провести в ДК «Россия» премьерный показ документального спектакля о своей семье, муже и его сослуживцах. Алексей Шимко поможет организовать транспорт для перевозки труппы из Королева.

Отметим, что следующая подобная встреча пройдет в лицее города Протвино 10 сентября.