Глава Щелкова и участник СВО Иван Попик проверили ремонт ДК «Заречный»

Дом культуры «Заречный» в Щелкове, функционирующий с 1987 года, получил второе дыхание после масштабной реконструкции. Во время обхода городской территории глава муниципалитета Андрей Булгаков вместе с участником СВО Иваном Попиком посетили обновленное учреждение и оценили проведенные работы.
В здании были выполнены различные улучшения: отремонтировано крыльцо у главного входа, приведены в порядок оконные откосы, установлена новая светящаяся вывеска и заменены витражи. Значительные изменения коснулись внутреннего пространства — обновлен хореографический зал и отремонтирован кабинет для занятий вокалом.
Кроме того, внедрены современные системы видеонаблюдения и вызова персонала, что повысило комфорт и безопасность для людей с ограниченными возможностями.
Дом культуры «Заречный» является важным центром для жителей Щелково всех возрастов. Здесь организованы занятия по хореографии, вокалу, театральному искусству, робототехнике, иностранным языкам и прикладному творчеству. Также реализуется программа «Активное долголетие», включающая мастер-классы и дыхательную гимнастику для пожилых людей.
Обновленная материально-техническая база стала новым стимулом для раскрытия творческого потенциала горожан.
Записаться на занятия можно через электронную платформу dk.mosreg или в мобильном приложении «МОе».
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