Глава Щелкова и участник СВО Иван Попик проверили ремонт ДК «Заречный»

Дом культуры «Заречный» в Щелкове, функционирующий с 1987 года, получил второе дыхание после масштабной реконструкции. Во время обхода городской территории глава муниципалитета Андрей Булгаков вместе с участником СВО Иваном Попиком посетили обновленное учреждение и оценили проведенные работы.

В здании были выполнены различные улучшения: отремонтировано крыльцо у главного входа, приведены в порядок оконные откосы, установлена новая светящаяся вывеска и заменены витражи. Значительные изменения коснулись внутреннего пространства — обновлен хореографический зал и отремонтирован кабинет для занятий вокалом.

Кроме того, внедрены современные системы видеонаблюдения и вызова персонала, что повысило комфорт и безопасность для людей с ограниченными возможностями.