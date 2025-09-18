Глава Павловского Посада проверил благоустройство Аллеи Героев

Сейчас специалисты завершают укладку брусчатки и подготовку основания под искусственную траву. Они уже высадили деревья, скоро начнут асфальтирование и монтаж навеса.

Денис Семенов поручил посоветоваться с близкими и родными погибших героев при выборе слов для надписи, которая будет высечена на постаменте.

«Это должно быть общее, идущее от сердца решение, ведь никто лучше них не сможет передать всю глубину подвига их сыновей, мужей и отцов», — сказал Денис Семенов.

Благоустройство проводят при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и депутата Государственной думы от партии «Единая Россия» Геннадия Панина. Торжественное открытие комплекса состоится после 10 октября.