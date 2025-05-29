Глава Павловского Посада провел встречу с героем СВО

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов 28 мая встретился с местным жителем Юрием, который является участником специальной военной операции и сейчас находится в краткосрочном отпуске. Юрий проживает в деревне Алферово.

С 1 мая 2023 года он добровольно вступил в ряды вооруженных сил и сейчас служит ефрейтором в составе 76-й дивизии 237-го полка, выполняя боевые задачи в Курской области. За проявленное мужество он был награжден медалью «За отвагу» и медалью участника СВО.

«Для меня было большой честью лично поблагодарить его за самоотверженность, силу духа и настоящие примеры мужества, которые он подает нам всем», — сказал Денис Семенов.

Особую гордость вызывает и семья Юрия: его жена Марина постоянно поддерживает мужа, дочь Анна, которой 16 лет, заканчивает девятый класс и готовится к поступлению в Павлово-Посадский техникум, а сын Илья, 21 год, окончил Покровский педагогический колледж по специальности «учитель физкультуры».

«Наши герои — рядом с нами. Их подвиг, их служба — залог мира и будущего страны. Мы, со своей стороны, продолжаем оказывать максимальную поддержку семьям наших военнослужащих, внимательно относимся к их нуждам и заботам» — подытожил руководитель муниципалитета.