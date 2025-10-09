Глава Павловского Посада провел личный прием жителей в Электрогорске

Руководитель муниципалитета Денис Семенов провел личный прием жителей Электрогорска в местной приемной партии «Единая Россия». Темами обращений стали вопросы благоустройства, ремонта дорогу и другие волнующие горожан проблемы.

Особое внимание глава Павлово-Посадского округа уделил демобилизованному участнику специальной военной операции. «Те, кто защищал нашу страну, заслуживают не просто внимания, а конкретных действий и решений», — заявил Денис Семенов. Он добавил, что взял на личный контроль проблему, с которой обратился герой СВО.

Жители Электрогорска также обратились с вопросом об организации парковочных мест во дворах. Глава округа отметил, что неправильная парковка может затруднить проезд экстренных служб, и пообещал решить эту проблему.

На приеме также обсудили ремонт дороги между улицами Горького и Ухтомского, которая, по словам Дениса Семенова, в настоящее время представляет собой «просто накатанный проезд». Решение этого вопроса запланировано на следующий год.

Записаться на прием жители Электрогорска могут по телефону 8(496)432-99-05.