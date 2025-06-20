Глава Павловского Посада представил депутатам отчет о работе за 2024 год

В Павловском Посаде состоялось очередное заседание Совета депутатов округа. Руководитель муниципалитета Денис Семенов отчитался перед народными избранниками о результатах деятельности за 2024 год, ответил на все вопросы и рассказал о ближайших планах.

По словам Дениса Семенова, многого удалось достичь благодаря поддержке президента России Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Так, в прошлом году в Павлово-Посадском городском округе благоустроили парк «Меленки», реконструировали школу-интернат, образовательный корпус лицея № 2, школу № 11, детские сады «Незабудка» и «Колокольчик». Помимо этого, завершили капитальный ремонт поликлиник в Павловском Посаде и Электрогорске, а также снесли недострой «Павловский Пассаж».

В округе обновили 15 участков дорог, благоустроили 13 дворов, установили 12 детских игровых площадок и обустроили три народные тропы.

А в первой половине текущего года открыли новый дом местной Ассоциации ветеранов СВО, провели торжественные мероприятия по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, фестивали «Русский Холодец» и «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова, а также Кузнечный фестиваль, 7Я-фест и фестиваль Колокольного звона.

В планах у администрации Павловского Посада: капитальный ремонт систем тепло- и водоснабжения, возведение трех блочно-модульных котельных, реализация 20 инвестиционных проектов на местных предприятиях, благоустройство озера Стахановское, нового сквера на улице Пионерской в Электрогорске. Помимо этого, в округе отремонтируют отделение «Истоки» Муниципального образовательного учреждения «Лицей» и детский сад «Малютка».

Не забудут в округе и о защитниках. В текущем году бойцам специальной военной операции продолжат оказывать всестороннюю поддержку — отправлять на фронт гуманитарные грузы. А на Электрогорском и Павлово-Посадском кладбищах создадут Аллеи Героев.

«Волонтеры под руководством Романа Игоревича Тикунова совершили более 60 поездок в зону проведения специальной военной операции. Потратили свыше 250 миллионов рублей и доставили более 300 тонн гуманитарного груза. В 2025 году мы поставили перед собой много задач, которые должны выполнить для комфорта и безопасности наших жителей. Благодарю всех депутатов за совместную плодотворную работу на благо родного Павлово-Посадского округа и поддержку всех значимых проектов!» — сказал Денис Семенов.