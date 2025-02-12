Глава Павловского Посада Денис Семенов провел встречу с участником СВО
Встреча депутатов и представителей администрации с семьей бойца спецоперации Ильи прошла в Павловском Посаде. На ней обсудили текущие проблемы и будущие боевые задачи.
Мероприятие состоялось в Алферовском доме культуры. На нее пришли глава муниципалитета, а также председатель Совета депутатов округа Роман Тикунов. Боец приехал домой в отпуск.
Глава передал семье военнослужащего подарки и выразил благодарность Илье за его службу и мужество. Они поговорили об условиях прохождения службы и боевых задачах.
Илью мобилизовали в сентябре 2022 года. Сейчас он служит в Белгородской области. По его словам, заботу и поддержку бойцы получают как от командования, так и от местных жителей.
Отметим, что с начала специальной военной операции жители Павловского Посада активно помогают военнослужащим. Каждый месяц в округе формируют гуманитарный груз для нужд бойцов.
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