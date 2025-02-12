Глава Павловского Посада Денис Семенов провел встречу с участником СВО

Встреча депутатов и представителей администрации с семьей бойца спецоперации Ильи прошла в Павловском Посаде. На ней обсудили текущие проблемы и будущие боевые задачи.

Мероприятие состоялось в Алферовском доме культуры. На нее пришли глава муниципалитета, а также председатель Совета депутатов округа Роман Тикунов. Боец приехал домой в отпуск.

Глава передал семье военнослужащего подарки и выразил благодарность Илье за его службу и мужество. Они поговорили об условиях прохождения службы и боевых задачах.

Илью мобилизовали в сентябре 2022 года. Сейчас он служит в Белгородской области. По его словам, заботу и поддержку бойцы получают как от командования, так и от местных жителей.