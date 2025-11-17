Глава Павлово‑Посадского округа подвел итоги работы за 5 лет

Окружной форум был посвящен результатам реализации Народной программы и совместной работы муниципалитета, региональных и федеральных властей. Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов отчитался о проведенной работе за последние пять лет.

В мероприятии участвовали депутаты, общественники, ветераны и молодежь. Собравшиеся обсудили строительство и ремонт социальных объектов, благоустройство общественных пространств, а также меры поддержки медицинских и педагогических кадров.

В округе за пять лет построили две новые современные школы: в Электрогорске на 550 мест и в Павловском Посаде на 1100 мест. Проведен капитальный ремонт шести школ и трех детских садов. Завершаются работы по ремонту учреждения дополнительного образования в Электрогорске.

В муниципалитете появились современные общественные пространства: скверы «Лукоморье» и «Павшим Павлово-Покровцам», пешеходная зона «Родина Павлово-Посадского платка», парк «Дубрава» и зона отдыха «Стахановский берег». Особой гордостью стал благоустроенный в 2024 году парк «Меленки».

Особое внимание Денис Семенов уделил поддержке участников СВО. За все время с начала спецоперации на передовую отравили более 350 тонн гуманитарной помощи. Партийные активисты совершили свыше 70 поездок с гуманитарным конвоем.

Положительные изменения также произошли в социальной сфере, развитии спорта, в сфере здравоохранения и ЖКХ.

«Для меня самым ценным в таких встречах является прямой диалог. Услышать мнения, обсудить проблемы и вместе наметить пути их решения — вот основа нашей работы. Приоритеты на 2026 год определены, и они полностью отвечают запросам жителей. Продолжаем работать», — отметил Денис Семенов.