Глава Можайска провел встречу с семьями пропавших без вести военнослужащих

Встреча с родственниками участников спецоперации состоялась в культурно-досуговом центре Можайска. Участие в ней приняли специалисты разных учреждений округа.

На вопросы близких военнослужащих ответили глава Можайского округа Денис Мордвинцев, его заместители Мария Азаренкова и Ольга Спиридонова, заместитель председателя Совета депутатов Татьяна Дроздова, военный комиссар Можайского и Рузского округов Руслан Меладзе, исполняющий обязанности городского прокурора Роман Шейко.

Кроме того, во встрече поучаствовали руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Князев, а также сотрудники социальной сферы и общественники. В том числе представители госфонда «Защитники Отечества» и «Комитета семей воинов Отечества».

Большинство тем касалось практической помощи, а именно подробностей, куда и как можно обратиться, чтобы узнать статус пропавшего, связаться с воинскими частями и получить нужную информацию. Участникам разъяснили алгоритм действий и рассказали о необходимых документах.

«Неизвестность — это самое тяжелое испытание. Она пугает, изматывает, отнимает силы. Но именно в такой момент важно знать, что вы не одни. Наш долг — делать все возможное и невозможное, чтобы вы получили помощь», — сказал Денис Мордвинцев.

Также все желающие получили личные консультации специалистов.