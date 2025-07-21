Глава Лосино-Петровского передал современное оборудование бойцам СВО

В рамках поддержки участников специальной военной операции глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав передал бойцам современное оборудование «Искра-2». Ранее один из военнослужащих по контракту из нашего города обратился с просьбой о предоставлении специальной техники для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
В ответ на этот запрос было принято решение оперативно приобрести необходимое оборудование и направить его на фронт.
Во время встречи бойцы выразили благодарность за оказанную помощь и поделились рассказами о своей службе в зоне проведения специальной военной операции.
«Считаю своим долгом оказывать системную поддержку нашим бойцам, которая помогает им быть более подготовленными, экипированными и уверенными в бою, ведь все это способствует приближению нашей общей победы», — сказал Сергей Джеглав.
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