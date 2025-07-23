Глава Королева вручил удостоверения участникам Ассоциации ветеранов СВО

Торжественная церемония прошла в городском Центре защитника Отечества. Глава Королева Игорь Трифонов вручил участникам СВО удостоверения и поблагодарил ветеранов за мужество и достойное выполнение воинского долга.

Отделение Ассоциации ветеранов СВО открылось в Королеве в феврале 2025 года. Его главой стал участник президентской программы «Время героев» Сергей Михайлов. Доброволец служил в составе подразделения «Ахмат». Во время боев за Северодонецк был серьезно ранен, после лечения и реабилитации демобилизован. Награжден медалью «За храбрость».

Организация в Королеве объединяет около 40 участников СВО, которые ведут активную патриотическую и общественную работу, участвуют в городских мероприятиях.

«Огромная благодарность нашим бойцам за их готовность работать с молодежью. Сегодня нашим детям особенно важен пример смелости и верности Родине, важно видеть, что настоящие герои живут рядом, гордиться свой страной и ее защитниками», — подчеркнул Игорь Трифонов.