Глава Королева передал оборудование и экипировку бойцу СВО

Житель Королева Роман отправился добровольцем в зону специальной военной операции в 2022 году и служит на Херсонском направлении. Глава муниципалитета Игорь Трифонов встретился с отцом бойца в Центре защитника Отечества и передал ему необходимые на фронте вещи.

Участник СВО получит бронежилет и модуль защиты шеи, а также тепловизионный прицел.

Игорь Трифонов подчеркнул, что в наукограде с самого начала спецоперации уделяют большое внимание поддержке бойцов и их родных. В Королеве действуют отделение Ассоциации ветеранов СВО, городской центр поддержки, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» и штаб Комитета семей воинов Отечества.

С семьями защитников поддерживается постоянная связь. За каждой из них закреплены координаторы — сотрудники администрации, депутаты и волонтеры. Для детей бойцов СВО регулярно проводят экскурсии, мастер-классы, бесплатно работают более тысячи городских кружков и секций.