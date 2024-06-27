Глава Чехова Михаил Собакин передал новый гуманитарный груз для бойцов СВО

Глава Чехова Михаил Собакин передал гуманитарный груз для бойцов, находящихся в зоне проведения спецоперации. Помощь будет доставлена военнослужащими, в том числе командиром гранатометного взвода огневой поддержки, Андреем, известным под позывным «Богатырь».

Андрея призвали на службу 6 октября 2022 года и с тех пор активно участвует в боевых действиях. Его бригада в настоящее время расположена в Донецкой Народной Республике, где недавно получила благодарность от министра обороны Андрея Белоусова за успешное выполнение задач. За время службы Андрей ранен дважды и представлен к наградам «Орден Мужества» и медалью «За освобождение Авдеевки».

Пока военнослужащий находился в отпуске, была организована сборка гуманитарной помощи для его подразделения, включая приборы ночного видения и медикаменты, особенно необходимые в текущих условиях. Всего собрано более 20 коробок с необходимыми препаратами и перевязочными материалами.

Глава Чехова Михаил Собакин подчеркнул значимость поддержки армии и сообщил о последних успехах на фронте, включая продвижение в районе Угледара и стратегические планы по занятию ключевых высот, что позволит перекрыть основные пути снабжения противника.

Отметим, что передача гуманитарного груза стала еще одним свидетельством единства и поддержки, которые оказывает российское общество своим защитникам.