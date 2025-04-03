Глава Балашихи доложил о мерах поддержки участников СВО и их семей в округе

Глава Балашихи Сергей Юров принял участие в видеоконференции под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева, посвященной поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Ключевым проектом в этом направлении стала программа «Герои Подмосковья» по адаптации демобилизованных бойцов.

Глава Балашихи Сергей Юров рассказал о мерах поддержки участников специальной военной операции на уровне округа. С 2022 года в муниципалитете работает координационный совет, еженедельно обсуждающий вопросы поддержки. В марте открыли местное отделение Ассоциации ветеранов СВО, которую возглавил участник спецоперации и трижды кавалер Ордена Мужества Виталий Белый. За каждой семьей закрепили кураторов, включая руководителей администрации, депутатов и директоров школ. В центре «Семья» обработали 5702 заявки, а жители и волонтеры собрали 730 тонн гуманитарной помощи.

В Балашихе увековечили имена 56 участников спецоперации: установили мемориальные доски, муралы, бюсты. В школах открыли 45 парт героев, там работают 47 музеев, где собрали истории подвигов защитников. В округе благоустроили 53 могилы, в 2025 году запланировали работы еще на 78. На Братском кладбище установили памятник Героям СВО.

В Подмосковье для участников специальной военной операции и членов их семей действуют 75 различных социальных льгот, включая внеочередное зачисление детей в детские сады и школы, бесплатное питание для школьников, бесплатные кружки, секции и посещение культурных мероприятий, а также новая выплата в размере 500 000 рублей взамен земельного участка. Кроме того, в регионе запустили чат-бот «Соцуслуги Подмосковья», работает горячая линия 122, добавочный 6.