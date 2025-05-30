Герой России Рашид Галлиулин освоит новую профессию после контузии

Рашид Галлиулин — Герой России, кавалер ордена Мужества. С началом специальной военной операции он принял решение — добровольно отправиться защищать Родину. В районе Кременной и Сватово 13 июля 2023 года противник предпринял попытку прорвать оборону. Рашид, будучи рядовым 3-й мотострелковой дивизии, встал на защиту передового рубежа.

Во время одного из обстрелов вражеский снаряд попал в блиндаж. Взрыв унес жизни троих бойцов, нескольких тяжело ранило. Сам Рашид получил контузию и серьезные ранения в обе ноги. Несмотря на боль, он вытащил из-под завалов раненых товарищей и оказал им первую помощь. Благодаря его мужеству удалось спасти жизни других бойцов.

Затем Рашид прошел через операцию, длительное лечение, реабилитацию и протезирование. После восстановления он активно включился в общественную жизнь: встречается с ветеранами, студентами, помогает другим бойцам, поддерживает патриотические проекты и помогает сохранять память о героях.

Сейчас Галлиулин продолжает развиваться. С помощью фонда «Защитники Отечества» он поступил на обучение в Одинцовский филиал МГИМО, где осваивает новую специальность — «Управление городской инфраструктурой и развитие территорий». После завершения учебы фонд и региональные власти помогут ему начать новую профессиональную жизнь.