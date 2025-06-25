Герой России Иван Клещерев возглавил отделение Ассоциации ветеранов СВО в Балашихе

В Балашихе начал работу новый руководитель отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции — Герой России Иван Клещерев. Его главная задача — помочь демобилизованным бойцам и их семьям адаптироваться к мирной жизни.

Иван Клещерев, командир штурмового полка, дважды награжденный орденом Мужества, обсудил с исполнительным директором Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Натальей Нестеровой ключевые направления деятельности отделения. Особое внимание уделили адресной помощи ветеранам и их близким, поддержке раненых бойцов, а также патриотическому воспитанию молодежи.

«Вместе и одной командой будем следовать заданным курсом. Каждый Герой — это история подвига, силы духа, невероятной любви к Отчизне и мужества. Обсудили предстоящие задачи и планы, которые предстоит реализовать в балашихе. Впереди много работы и, конечно, в первую очередь — помощь нашим бойцам и их семьям», — отметила Наталья Нестерова.

Во время специальной военной операции Иван Клещерев несколько раз оказывался под вражеским огнем и трижды получал контузии, однако не прекращал выполнять боевые задачи. В одном из ключевых сражений он возглавил штурмовой отряд и организовал контратаку, в результате которой уничтожили 11 танков, 10 БМП и свыше 170 противников. За этот героический поступок Ивана Клещерева удостоили звания Героя Российской Федерации.

«Я здесь, чтобы продолжать служить среди своих, среди тех, кто ждет, кто борется, кто восстанавливает жизни. Моя задача — быть рядом с бойцами, с их семьями, сделать все, чтобы каждый ветеран знал: он не один», — сказал Иван Клещерев.

Напомним, в марте 2025 года в городском округе Балашиха заработала Ассоциация ветеранов специальной военной операции. Основная цель организации — всесторонняя поддержка ветеранов и их семей, охватывающая помощь в трудоустройстве, медицинское сопровождение, психологическую поддержку и юридические консультации.