Германия выслала несколько солдат ВСУ из-за нацистской символики | 360°

Спецоперация 16 мая 2024, 14:57 Германия выслала несколько солдат ВСУ из-за нацистской символики Бундестаг: Германия депортировала 7 украинских солдат из-за нацистской символики РИА «Новости»

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Германия депортировала семерых солдат Вооруженных сил Украины, которые проходили обучение по программе бундесвера, из-за нацистской символики. Об этом сообщили на сайте правительства страны.

«Семь случаев ношения солдатами правоэкстремистской символики выявили во время подготовки, которую бундесвер проводил для ВСУ», — указали в документе.

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Обучение украинских бойцов сразу завершили. При этом такое решение согласовали с ВСУ. Солдат депортировали на родину.

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