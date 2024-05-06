Германия передаст Украине прототипы снарядов с дальностью в 100 километров | 360°

Спецоперация 06 мая 2024, 02:55 Германия передаст Украине прототипы снарядов с дальностью в 100 километров Глава Rheinmetall Паппергер побещал Украине снаряды с дальностью в 100 км IMAGO/Sepp Spiegl / Global Look Press

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Крупнейший немецкий оборонный концерн Rheinmetall в 2024 году поставит на Украину «сотни тысяч» артиллерийских снарядов, в том числе прототипы с дальностью в 100 километров. Такое заявление сделал глава компании Армин Паппергер в интервью изданию Handelsblatt.

«В этом году дюссельдорфская компания поставит в Украину „сотни тысяч выстрелов“. В том числе и прототипы артиллерийских снарядов с дальностью стрельбы в 100 километров», — заявил Паппергер.

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Глава Rheinmetall уверен, что артиллерия изменит «правила игры».

В первый день мая левые радикалы подожгли летний дом главы военного концерна. Активисты утверждают, что Rheinmetall продавал киевскому режиму старые типы танков и боеприпасы, получая от этого большую прибыль.