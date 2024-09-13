Генерала ВСУ обвинили в убийствах и терроризме в Курской области

СК завел дело на генерала ВСУ Красильникова за преступления в Курской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении генерала Вооруженных сил Украины Дмитрия Красильникова за преступления, совершенные на территории Курской области. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Красильникова обвинили по статьям об убийстве, терроризме, а также незаконном пересечении государственной границы России.

Следователи пришли к выводу, что солдаты 22-й и 61-й механизированных бригад, а также 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ под руководством Красильникова незаконно проникли на территорию России.

«Они произвели ракетные удары, подрывы с использованием беспилотных летательных аппаратов жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры, гражданского автотранспорта», — отметили в СК.

Также в ведомстве указали на размещение солдатами ВСУ взрывных устройств в Курской области для препятствования эвакуации гражданского населения.

Следственный комитет объявил генерала в розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее жительница Курской области рассказала о применении солдатами ВСУ снарядов с неизвестным газом, которые приводят к гибели животных.