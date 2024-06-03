Газопровод на предприятии в белгородском селе повредило из-за атаки БПЛА

Гладков: украинский дрон повредил газопровод на предприятии в селе Грузское

Фото: РИА «Новости»

ВСУ атаковали село Грузское с помощью трех дронов-камикадзе. Их целью стало сельхозпредприятие, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Среди местных жителей, по предварительным данным, никто не пострадал. Из-за атаки двух дронов загорелся грузовой автомобиль, уточнил глава региона. Машина в итоге сгорела полностью.

Третий БПЛА, по информации Гладкова, повредил котельную предприятия. Ущерб получил газопровод. К ликвидации последствий аварийные бригады смогут приступить после согласования с Минобороны.

Утром 3 июня беспилотник самолетного типа сбросил три взрывных устройства в селе Петровка. В результате повреждения получили инфраструктурный объект связи и линия электропередачи. Без света временно остались жители Петровки, Толоконного и Соловьевки.

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