Ганчев рассказал об успехах российской армии в Липцах

Ганчев: все резервы ВСУ, бросаемые для контратак в Липцах, уничтожаются

Фото: РИА «Новости»

Российские военные успешно уничтожают резервы ВСУ, которые командование противника бросает для проведения контратак в населенном пункте Липцы Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

«Достаточно серьезные бои происходят в районе поселка Липцы. ВСУ кидают на это управление серьезные ресурсы, но это связаны лишь с большими потерями. В итоге они контратаковать пытаются, но несут потери и откатываются назад», — сказал он.

Минобороны РФ в минувший четверг сообщили, что ВСУ лишились до 185 человек живой силы в зоне действия группировки войск «Север» в Харьковской и Сумской областях.

Ранее стало известно, что ВС России за минувшую неделю освободили села Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

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